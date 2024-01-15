Інгредієнти потрібні найпростіші. Зокрема, консервований горошок та морква.
Варто спробувати Цей рецепт просто розірвав тікток: ідея найкращої вечері з картоплі
Салат з курячою печінкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть печінку до готовості.
- Почистьте цибулю та моркву. Цибулю поріжте кубиками, а моркву натріть. Обсмажте овочі на олії.
- Поріжте відварену та охолоджену печінку соломкою. Те ж саме зробіть з огірками.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте майонез, сіль, перець та добре перемішайте.