Попытайтесь приготовить картофель в духовке. Сливочно-грибной соус отлично ее дополнит.
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Картофель с грибами и сливочным соусом
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно вымытый картофель смажьте оливковым маслом и заверните каждый в фольгу. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофель в форму и поставьте его в духовку. Готовьте к полному размягчению не менее часа.
- Тем временем нагрейте на сковороде масло. Измельчите лук и отправьте его жариться. Через 3 минуты добавьте порезанные грибы. Жарьте до испарения жидкости, после чего добавьте тертый чеснок и специи.
- Когда грибы подрумянятся, влейте сливки и готовьте, помешивая, еще 5 минут.
- Освободите картофель от фольги и сделайте надрез в центре. Вилкой немного разомните внутреннюю часть. Посыпьте сверху моцареллой, 2 – 3 столовыми ложками грибного соуса и снова сыром.
- Запекайте еще 10 минут, а перед подачей посыпьте измельченным чесноком.