Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь.

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Салат с куриной печенью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите печень до готовности.
  2. Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле.
  3. Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.