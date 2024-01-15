Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь.
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Салат с куриной печенью
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите печень до готовности.
- Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле.
- Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.