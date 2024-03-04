Бюджетный салат, который не стыдно поставить на праздничный стол: все меняет секретный маринад
4 марта 2024, 20:55Читати новину українською
Источник:tetiana_kvitta
Есть множество рецептов вкусных и бюджетных салатов, и вы наткнулись на один из них. Это блюдо точно понравится даже привередливым гостям.
Секретом восхитительного вкуса этого салата является маринованный лук. Попробуйте – он может стать вашим любимым.
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Салат с курицей и маринованным луком
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 отварных куриных филе;
– 1 луковица;
– банка консервированной кукурузы;
– 3 столовые ложки сметаны;
– специи, соль, перец по вкусу;
– столовая ложка горчицы;
– 3 зубчика чеснока.
Маринад для лука:
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки воды.
Приготовление:
- Почистьте лук и нарежьте его тонкими полукольцами. В миске смешайте все ингредиенты для маринада. Залейте им лук и оставьте на 10 минут.
- Тем временем нарежьте отварное куриное филе.
- Смешайте сметану, соль, перец, специи, горчицу и измельченный чеснок.
- Добавьте к курице кукурузу, маринованный лук и заправку. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.