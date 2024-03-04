Секретом восхитительного вкуса этого салата является маринованный лук. Попробуйте – он может стать вашим любимым.

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Салат с курицей и маринованным луком

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистьте лук и нарежьте его тонкими полукольцами. В миске смешайте все ингредиенты для маринада. Залейте им лук и оставьте на 10 минут.
  2. Тем временем нарежьте отварное куриное филе.
  3. Смешайте сметану, соль, перец, специи, горчицу и измельченный чеснок.
  4. Добавьте к курице кукурузу, маринованный лук и заправку. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.