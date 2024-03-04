Секретом чудового смаку цього салату є маринована цибуля. Спробуйте – він може стати вашим улюбленим.
Буде смачно 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Салат з куркою та маринованою цибулею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Почистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду. Залийте ним цибулю та залиште на 10 хвилин.
- Тим часом наріжте відварене куряче філе.
- Змішайте сметану, сіль, перець, спеції, гірчицю та подрібнений часник.
- Додайте до курки кукурудзу, мариновану цибулю та заправку. Добре перемішайте та подавайте до столу.