Секретом чудового смаку цього салату є маринована цибуля. Спробуйте – він може стати вашим улюбленим.

Буде смачно 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Салат з куркою та маринованою цибулею

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду. Залийте ним цибулю та залиште на 10 хвилин.
  2. Тим часом наріжте відварене куряче філе.
  3. Змішайте сметану, сіль, перець, спеції, гірчицю та подрібнений часник.
  4. Додайте до курки кукурудзу, мариновану цибулю та заправку. Добре перемішайте та подавайте до столу.