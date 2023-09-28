"Мимоза" по-новому: как вкусно приготовить любимый салат с детства
28 сентября 2023, 15:33Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Мы не удивим вас этим салатом, но его вкус точно на долго запечатлеется в памяти. Попробуйте обновленный рецепт мимозы и вы будете приятно удивлены.
Салат мимоза был максимально известен в 80 – 90 годах, но не утратил популярность до сих пор. Его бережно выкладывают слоями, смазывают майонезом. Чтобы отойти от классического рецепта салата, рекомендуем попробовать его обновленную версию: с салатом айсберг и особым соусом.
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Подавайте его как к праздничному столу, так и к обыденному. Вам точно понравится окончательный вариант блюда!
Рецепт салата мимоза по-новому
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 3 – 4 штуки запеченного картофеля;
– 3 куриных яйца;
– салат айсберг;
– 400 граммов рыбы горячего копчения;
– 200 граммов твердого сыра;
– майонез;
– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.
Приготовление:
- Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натираем на грубой терке.
- Копченую рыбу разбираем и разделяем руками на волокна. Не забываем удалить косточки.
- Для соуса смешиваем майонез и сладкий чили.
- Формируем салат с помощью кольца: выкладываем слоями картофель, соус, далее рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпаем тертым сыром.
- Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить морковь по-корейски из готовой приправы.