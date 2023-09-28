Салат мимоза был максимально известен в 80 – 90 годах, но не утратил популярность до сих пор. Его бережно выкладывают слоями, смазывают майонезом. Чтобы отойти от классического рецепта салата, рекомендуем попробовать его обновленную версию: с салатом айсберг и особым соусом.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Подавайте его как к праздничному столу, так и к обыденному. Вам точно понравится окончательный вариант блюда!

Рецепт салата мимоза по-новому

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 штуки запеченного картофеля;

– 3 куриных яйца;

– салат айсберг;

– 400 граммов рыбы горячего копчения;

– 200 граммов твердого сыра;

– майонез;

– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.

Приготовление:

Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натираем на грубой терке.

Копченую рыбу разбираем и разделяем руками на волокна. Не забываем удалить косточки.

Для соуса смешиваем майонез и сладкий чили.

Формируем салат с помощью кольца: выкладываем слоями картофель, соус, далее рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпаем тертым сыром.

Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить морковь по-корейски из готовой приправы.