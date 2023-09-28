Салат мимоза был максимально известен в 80 – 90 годах, но не утратил популярность до сих пор. Его бережно выкладывают слоями, смазывают майонезом. Чтобы отойти от классического рецепта салата, рекомендуем попробовать его обновленную версию: с салатом айсберг и особым соусом.
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Подавайте его как к праздничному столу, так и к обыденному. Вам точно понравится окончательный вариант блюда!
Рецепт салата мимоза по-новому
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натираем на грубой терке.
- Копченую рыбу разбираем и разделяем руками на волокна. Не забываем удалить косточки.
- Для соуса смешиваем майонез и сладкий чили.
- Формируем салат с помощью кольца: выкладываем слоями картофель, соус, далее рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпаем тертым сыром.
- Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.
Приятного аппетита!