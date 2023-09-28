Салат мімоза був максимально відомий у 80 – 90 роках, та не втратив популярність до сьогодні. Його дбайливо викладають шарами, змащують майонезом. Щоб відійти від класичного рецепта салату, радимо спробувати його оновлену версію: з салатом айсберг та особливим соусом.

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Подавайте його як до святкового столу, так і до буденного. Вам точно сподобається кінцевий варіант страви!

Рецепт салату мімоза по-новому

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 штуки запеченої картоплі;

– 3 курячих яйця;

– салат айсберг;

– 400 грамів риби гарячого копчення;

– 200 грамів твердого сиру;

– майонез;

– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.

Приготування:

Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натираємо на грубій тертці.

Копчену рибу розбираємо та розділяємо руками на волокна. Не забуваємо видалити кісточки.

Для соусу змішуємо майонез та солодкий чилі.

Формуємо салат за допомогою кільця: викладаємо шарами картоплю, соус, далі риба, соус, порізаний айсберг, соус, терті яйця, соус, присипаємо тертим сиром.

Можна залишити салат у кільці на кілька годин, аби він просочився, а можна одразу подавати до столу.

Смачного!

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