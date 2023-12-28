Так вы еще точно не ели: готовим культовую "Мимозу" по-новому
28 декабря 2023, 11:05Читати новину українською
Мимозу любят многие украинцы. Этот вкусный салат является настоящей новогодней классикой.
В этом году 24 Канал предлагает вам приготовить Мимозу по-новому. По этому рецепту новогодний салат получится еще вкуснее.
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Рецепт салата "Мимоза" по-новому
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 3 – 4 штуки запеченного картофеля;
– 3 куриных яйца;
– салат айсберг;
– 400 граммов рыбы горячего копчения;
– 200 граммов твердого сыра;
– майонез;
– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.
Приготовление:
- Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натрите на грубой терке.
- Копченую рыбу разберите и разделите руками на волокна. Не забывайте удалить косточки.
- Для соуса смешайте майонез и сладкий чили.
- Формируйте салат с помощью кольца – выложите картофель, рыбу, порезанный айсберг и тертые яйца. Все слои промазывайте соусом. В конце присыпьте тертым сыром.
- Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.