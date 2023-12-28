Так вы еще точно не ели: готовим культовую "Мимозу" по-новому

Мимозу любят многие украинцы. Этот вкусный салат является настоящей новогодней классикой.

В этом году 24 Канал предлагает вам приготовить Мимозу по-новому. По этому рецепту новогодний салат получится еще вкуснее.

Стоит попробовать Экспериментировать лучше с "Легко!": топ-3 закуски с наггетсами, которые поразят вкусом

Рецепт салата "Мимоза" по-новому

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 3 – 4 штуки запеченного картофеля;– 3 куриных яйца;– салат айсберг;– 400 граммов рыбы горячего копчения;– 200 граммов твердого сыра;– майонез;– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.

Приготовление:

Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натрите на грубой терке. Копченую рыбу разберите и разделите руками на волокна. Не забывайте удалить косточки. Для соуса смешайте майонез и сладкий чили. Формируйте салат с помощью кольца – выложите картофель, рыбу, порезанный айсберг и тертые яйца. Все слои промазывайте соусом. В конце присыпьте тертым сыром. Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.