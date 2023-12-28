В этом году 24 Канал предлагает вам приготовить Мимозу по-новому. По этому рецепту новогодний салат получится еще вкуснее.

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Рецепт салата "Мимоза" по-новому

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 штуки запеченного картофеля;

– 3 куриных яйца;

– салат айсберг;

– 400 граммов рыбы горячего копчения;

– 200 граммов твердого сыра;

– майонез;

– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.

Приготовление:

Заранее запеченный картофель, отварные яйца и сыр натрите на грубой терке. Копченую рыбу разберите и разделите руками на волокна. Не забывайте удалить косточки. Для соуса смешайте майонез и сладкий чили. Формируйте салат с помощью кольца – выложите картофель, рыбу, порезанный айсберг и тертые яйца. Все слои промазывайте соусом. В конце присыпьте тертым сыром. Можно оставить салат в кольце на несколько часов, чтобы он пропитался, а можно сразу подавать на стол.

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