Цьогоріч 24 Канал пропонує вам приготувати Мімозу по-новому. За цим рецептом новорічний салат вийде ще смачнішим.

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Рецепт салату "Мімоза" по-новому

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 штуки запеченої картоплі;

– 3 курячі яйця;

– салат айсберг;

– 400 грамів риби гарячого копчення;

– 200 грамів твердого сиру;

– майонез;

– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.

Приготування:

Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на грубій тертці. Копчену рибу розберіть та розділіть руками на волокна. Не забувайте видалити кісточки. Для соусу змішайте майонез та солодкий чилі. Формуйте салат за допомогою кільця – викладіть шарами картоплю, рибу, порізаний айсберг та терті яйця. Усі шари промащуйте соусом. Наприкінці присипте тертим сиром. Можна залишити салат у кільці на кілька годин, аби він просочився, а можна одразу подавати до столу.

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