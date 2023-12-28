Цьогоріч 24 Канал пропонує вам приготувати Мімозу по-новому. За цим рецептом новорічний салат вийде ще смачнішим.

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Рецепт салату "Мімоза" по-новому

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Заздалегідь запечену картоплю, відварені яйця та твердий сир натріть на грубій тертці.
  2. Копчену рибу розберіть та розділіть руками на волокна. Не забувайте видалити кісточки.
  3. Для соусу змішайте майонез та солодкий чилі.
  4. Формуйте салат за допомогою кільця – викладіть шарами картоплю, рибу, порізаний айсберг та терті яйця. Усі шари промащуйте соусом. Наприкінці присипте тертим сиром.
  5. Можна залишити салат у кільці на кілька годин, аби він просочився, а можна одразу подавати до столу.