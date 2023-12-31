Чтобы задобрить дракона: этот салат должен быть на вашем праздничном столе
31 декабря 2023, 17:55Читати новину українською
Источник:"Главред"
Символом 2024 года является Зеленый Дракон. Чтобы его задобрить, попробуйте приготовить невероятно красивый и вкусный салат.
По поверьям, Дракон – очень уважаемое животное, которое любит роскошь и лаконичность. Поэтому такое королевское блюдо точно будет ему по вкусу.
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Рецепт салата "Дракон"
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 200 граммов куриного филе;
– 3 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 50 граммов чернослива;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 4 киви;
– красный болгарский перец;
– маслины;
– листики салата;
– зеленый лук.
Приготовление:
- Яйца и куриное филе отварите до готовности. Курицу порежьте на мелкие кусочки и отправьте в салатник.
- Яйца почистите, натрите на мелкой терке и соедините с куриным филе.
- Чернослив промойте, залейте на 5 минут теплой водой. Далее обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте.
- Сыр натрите на большой терке. Соедините в салатнике все ингредиенты, слегка посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
- На красивую плоскую тарелку выложите полукругом готовый салат. Сформируйте хвост и голову дракона.
- Киви почистьте, разрежьте пополам и нарежьте тоненькими кусочками. Выложите их на салат, имитируя чешую.
- Из оливок сделайте глаза, ноздри и позвоночник. Из красного перца сделайте дракону язык и добавьте 2 небольших кусочка на глаза.