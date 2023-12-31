По поверьям, Дракон – очень уважаемое животное, которое любит роскошь и лаконичность. Поэтому такое королевское блюдо точно будет ему по вкусу.
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Рецепт салата "Дракон"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца и куриное филе отварите до готовности. Курицу порежьте на мелкие кусочки и отправьте в салатник.
- Яйца почистите, натрите на мелкой терке и соедините с куриным филе.
- Чернослив промойте, залейте на 5 минут теплой водой. Далее обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте.
- Сыр натрите на большой терке. Соедините в салатнике все ингредиенты, слегка посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
- На красивую плоскую тарелку выложите полукругом готовый салат. Сформируйте хвост и голову дракона.
- Киви почистьте, разрежьте пополам и нарежьте тоненькими кусочками. Выложите их на салат, имитируя чешую.
- Из оливок сделайте глаза, ноздри и позвоночник. Из красного перца сделайте дракону язык и добавьте 2 небольших кусочка на глаза.