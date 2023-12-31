По поверьям, Дракон – очень уважаемое животное, которое любит роскошь и лаконичность. Поэтому такое королевское блюдо точно будет ему по вкусу.

Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рецепт салата "Дракон"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 3 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 50 граммов чернослива;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 4 киви;

– красный болгарский перец;

– маслины;

– листики салата;

– зеленый лук.

Приготовление:

Яйца и куриное филе отварите до готовности. Курицу порежьте на мелкие кусочки и отправьте в салатник. Яйца почистите, натрите на мелкой терке и соедините с куриным филе. Чернослив промойте, залейте на 5 минут теплой водой. Далее обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте. Сыр натрите на большой терке. Соедините в салатнике все ингредиенты, слегка посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте. На красивую плоскую тарелку выложите полукругом готовый салат. Сформируйте хвост и голову дракона. Киви почистьте, разрежьте пополам и нарежьте тоненькими кусочками. Выложите их на салат, имитируя чешую. Из оливок сделайте глаза, ноздри и позвоночник. Из красного перца сделайте дракону язык и добавьте 2 небольших кусочка на глаза.

Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить "Новогодний венок" – он простой, красивый и вкусный.