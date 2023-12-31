За повір'ями, Дракон – дуже поважна тварина, яка любить розкіш і лаконічність. Тому така королівська страва точно буде йому до смаку.

Буде смачно Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт салату "Дракон"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 3 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів чорносливу;

– 1 зубчик часнику;

– 3 столові ложки майонезу;

– 4 ківі;

– червоний болгарський перець;

– маслини;

– листочки салату;

– зелена цибуля.

Приготування:

Яйця і куряче філе відваріть до готовності. Курку поріжте на дрібні шматочки та відправте в салатник. Яйця почистьте, натріть на дрібній тертці та з'єднайте з курячим філе. Чорнослив промийте, залийте на 5 хвилин теплою водою. Далі обсушіть паперовим рушником і дрібно поріжте. Сир натріть на великій тертці. З'єднайте в салатнику всі інгредієнти, трохи посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте. На красиву пласку тарілку викладіть півколом готовий салат. Сформуйте хвіст і голову дракона. Ківі почистьте, розріжте навпіл і наріжте тоненькими шматочками. Викладіть їх на салат, імітуючи луску. З оливок зробіть очі, ніздрі та хребет. З червоного перцю зробіть дракону язик і додайте 2 невеликі шматочки на очі.

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