За повір'ями, Дракон – дуже поважна тварина, яка любить розкіш і лаконічність. Тому така королівська страва точно буде йому до смаку.
Буде смачно Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт салату "Дракон"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця і куряче філе відваріть до готовності. Курку поріжте на дрібні шматочки та відправте в салатник.
- Яйця почистьте, натріть на дрібній тертці та з'єднайте з курячим філе.
- Чорнослив промийте, залийте на 5 хвилин теплою водою. Далі обсушіть паперовим рушником і дрібно поріжте.
- Сир натріть на великій тертці. З'єднайте в салатнику всі інгредієнти, трохи посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте.
- На красиву пласку тарілку викладіть півколом готовий салат. Сформуйте хвіст і голову дракона.
- Ківі почистьте, розріжте навпіл і наріжте тоненькими шматочками. Викладіть їх на салат, імітуючи луску.
- З оливок зробіть очі, ніздрі та хребет. З червоного перцю зробіть дракону язик і додайте 2 невеликі шматочки на очі.