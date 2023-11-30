Такой салат придется по вкусу каждому, кто его попробует. Ведь это праздничное блюдо – очень сочное и насыщенное.

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Рецепт салата "Новогодний венок"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде. Также отварите картофель, морковь и яйца вкрутую. Охладите и почистите отварные продукты.
  2. Натрите в отдельные миски картофель, морковь, сыр, яйца, а также измельчите курицу и орехи. Очистите гранат и разделите зерна. Промойте, хорошо обсушите и измельчите укроп.
  3. Разместите в центре большой тарелки стакан. Выложите вокруг него слой тертого картофеля и хорошо смажьте его майонезом.
  4. Далее выложите следующий слой – тертую курицу. Подсолите и смажьте майонезом.
  5. Выложите на курицу измельченные грецкие орехи, а на них – тертый сыр. Смажьте его тонким слоем майонеза.
  6. Выложите тертую морковь и смажьте ее тонким слоем майонеза. Далее следует слой тертых яиц, тоже смазанных майонезом.
  7. Последний слой – укроп. Хорошо обсыпьте им по кругу весь салат и выложите сверху на зелень гранатовые зерна.
  8. Отправьте салат в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.