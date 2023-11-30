Такий салат припаде до смаку кожному, хто його скуштує. Адже ця святкова страва – надзвичайно соковита та насичена.

Спробуйте також Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами

Рецепт салату "Новорічний вінок"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе у підсоленій воді. Також відваріть картоплю, моркву та яйця круто. Остудіть та почистьте відварені продукти.
  2. Натріть в окремі миски картоплю, моркву, сир, яйця, а також добре подрібніть курку та горіхи. Почистьте гранат та відокремте зерна. Помийте, добре обсушіть та подрібніть кріп.
  3. Розмістіть у центрі великої тарілки склянку. Викладіть навколо неї шар тертої картоплі та добре змастіть її майонезом.
  4. Далі викладіть наступний шар – терту курку. Підсоліть та змастіть її майонезом.
  5. Викладіть на курку подрібнені волоські горіхи, а на них – тертий сир. Змастіть його тонким шаром майонезу.
  6. Викладіть терту моркву та змастіть її тонким шаром майонезу. Далі йде шар тертих яєць, теж змащених майонезом.
  7. Останній шар – кріп. Добре обсипте ним по колу весь салат та викладіть зверху на зелень гранатові зерна.
  8. Відправте салат в холодильник на 1 – 2 години, аби він добре просочився.