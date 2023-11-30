Такий салат припаде до смаку кожному, хто його скуштує. Адже ця святкова страва – надзвичайно соковита та насичена.

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Рецепт салату "Новорічний вінок"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 3 картоплини;

– 3 яйця;

– 2 морквини;

– пучок кропу;

– 1 гранат;

– 150 грамів майонезу 72%;

– сіль до смаку.

Приготування:

Відваріть куряче філе у підсоленій воді. Також відваріть картоплю, моркву та яйця круто. Остудіть та почистьте відварені продукти. Натріть в окремі миски картоплю, моркву, сир, яйця, а також добре подрібніть курку та горіхи. Почистьте гранат та відокремте зерна. Помийте, добре обсушіть та подрібніть кріп. Розмістіть у центрі великої тарілки склянку. Викладіть навколо неї шар тертої картоплі та добре змастіть її майонезом. Далі викладіть наступний шар – терту курку. Підсоліть та змастіть її майонезом. Викладіть на курку подрібнені волоські горіхи, а на них – тертий сир. Змастіть його тонким шаром майонезу. Викладіть терту моркву та змастіть її тонким шаром майонезу. Далі йде шар тертих яєць, теж змащених майонезом. Останній шар – кріп. Добре обсипте ним по колу весь салат та викладіть зверху на зелень гранатові зерна. Відправте салат в холодильник на 1 – 2 години, аби він добре просочився.

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