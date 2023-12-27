"Новогодний венок": готовим самый праздничный салат всего за 10 минут
27 декабря 2023, 23:47Читати новину українською
Источник:oliakobyk
Праздничные блюда не обязательно должны быть сложными в приготовлении. Особенно это касается салатов.
Попробуйте приготовить на Новый год салат "Новогодний венок". Кроме невероятного внешнего вида, он еще вкусен и быстр в приготовлении.
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Рецепт салата "Новогодний венок"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 150 граммов микса салатов;
– 200 граммов помидоров черри;
– 200 граммов слабосоленого лосося;
– 100 граммов маленьких шариков моцареллы;
– зеленые оливки по вкусу;
– соус терияки по вкусу.
Приготовление:
- Порежьте лосось полосками или кубиками – как вам больше нравится.
- Начните выкладывать салат. На презентационную тарелку поставьте посередине стакан.
- Далее выложите вокруг микс салата, а на него равномерно распределите моцареллу, оливки, томаты черри и лосось.
- Готовый салат полейте сверху соусом терияки и подавайте к столу.