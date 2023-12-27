Спробуйте приготувати на Новий рік салат "Новорічний вінок". Окрім неймовірного зовнішнього вигляду, він ще й смачний та швидкий у приготуванні.

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Рецепт салату "Новорічний вінок"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Поріжте лосось смужками чи кубиками – як вам більше подобається.
  2. Почніть викладати салат. На презентаційну тарілку поставте посередині склянку.
  3. Далі викладіть навколо мікс салату, а на нього рівномірно розподіліть моцарелу, оливки, томати чері та лосось.
  4. Готовий салат полийте зверху соусом теріякі та подавайте до столу.