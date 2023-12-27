Спробуйте приготувати на Новий рік салат "Новорічний вінок". Окрім неймовірного зовнішнього вигляду, він ще й смачний та швидкий у приготуванні.

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Рецепт салату "Новорічний вінок"

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів міксу салатів;

– 200 грамів помідорів чері;

– 200 грамів слабосолоного лосося;

– 100 грамів маленьких кульок моцарели;

– зелені оливки до смаку;

– соус теріякі до смаку.

Приготування:

Поріжте лосось смужками чи кубиками – як вам більше подобається. Почніть викладати салат. На презентаційну тарілку поставте посередині склянку. Далі викладіть навколо мікс салату, а на нього рівномірно розподіліть моцарелу, оливки, томати чері та лосось. Готовий салат полийте зверху соусом теріякі та подавайте до столу.

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