Новый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской

30 декабря 2023, 19:50
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Источник:

ТСН

Попробуйте в этом году сделать на Новый год простой салат с яйцом и сыром. Первая леди Елена Зеленская рассказала, как его приготовить.

Этот салат будет иметь отличный вкус и самостоятельно. Однако его также можно использовать как начинку для тарталеток.

Вместо сметаны вы можете использовать майонез. Выбирайте соус по собственному вкусу.

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Салат с яйцом, сыром и куркумой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 50 граммов твердого сыра;
– 10 стеблей зеленого лука;
– четвертина чайной ложки куркумы;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу.


Из яиц может получиться отличный салат / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Отварите два куриных яйца до полной готовности. Для этого понадобится ориентировочно 10 минут.
  2. Затем залейте их холодной водой, почистьте и нарежьте большими кубиками.
  3. Натрите на большой терке сыр. Вместе с куркумой и солью добавьте его к порезанным яйцам.
  4. Заправьте салат сметаной и сразу же подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів