Новий рік по-президентськи: простий рецепт смачного салату від Олени Зеленської

Цей салат чудово смакуватиме самостійно. Однак його також можна використати як начинку для тарталеток.

Замість сметани ви можете використати майонез. Обирайте соус на власний смак.

Обов'язково спробуйте Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Салат із яйцем, сиром і куркумою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 50 грамів твердого сиру;

– 10 стебел зеленої цибулі;

– четвертина чайної ложки куркуми;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль до смаку.



З яєць може вийти чудовий салат / Фото unsplash

Приготування:

Відваріть два курячі яйця до повної готовності. Для цього знадобиться орієнтовно 10 хвилин. Після цього залийте їх холодною водою, почистьте та наріжте великими кубиками. Натріть на великій тертці сир. Разом з куркумою та сіллю додайте його до порізаних яєць. Заправте салат сметаною та одразу подавайте до столу.

Шукаєте рецепт смачного салату на Новий рік? Спробуйте приготувати культову "Білочку" – для неї треба всього 3 інгредієнти.