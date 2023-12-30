Новий рік по-президентськи: простий рецепт смачного салату від Олени Зеленської

Цей салат чудово смакуватиме самостійно. Однак його також можна використати як начинку для тарталеток.
Замість сметани ви можете використати майонез. Обирайте соус на власний смак.
Обов'язково спробуйте Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Салат із яйцем, сиром і куркумою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
З яєць може вийти чудовий салат / Фото unsplash
Приготування:
- Відваріть два курячі яйця до повної готовності. Для цього знадобиться орієнтовно 10 хвилин.
- Після цього залийте їх холодною водою, почистьте та наріжте великими кубиками.
- Натріть на великій тертці сир. Разом з куркумою та сіллю додайте його до порізаних яєць.
- Заправте салат сметаною та одразу подавайте до столу.