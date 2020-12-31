Жоден Новий рік не обходиться без салату Олів'є. Прості рецепти у добірці Smachno News.

Немає універсального рецепту салату, бо усі готують від своїх уподобань. Ми впевнені, що найкращий рецепт у кожный родині – свій. Салат можна зробити з ковбасою, курятиною, дієтичний салат – з авокадо без м'яса та ковбаси. Гарних та веселих вам свят.

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Олів'є з ковбасою

Олів'є з ковбасою

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого зеленого горошка;

– 200 г вареної ковбаси;

– 4 шт. картоплі;

– 5 шт. яєць;

– 2 шт. моркви;

– 3-4 шт. маринованих огірків;

– 4 ст. л майонеза;

– петрушка.

Ретельно помийте овочі, відваріть, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Яйця відваріть, залиште до повного охолодження, наріжте кубиками. Варену ковбасу почистіть від шкірки. Мариновані огірки теж наріжте кубиками. У мисці змішайте овочі, ковбасу, моркву, яйця, додайте сіль, перець, змастіть майонезом. Викладіть у тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Олів'є з ковбасою із запеченими овочами

Олів'є із запеченими овочами

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого зеленого горошка;

– 200 г вареної ковбаси;

– 4 шт. картоплі;

– 5 шт. яєць;

– 2 шт. моркви;

– 3-4 шт. солоних огірків;

– 4 ст. л сматани 10%;

– 1 ч. л гірчиці;

– петрушка.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте овочі, відправте овочі у духовку запікатись до готовності, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Яйця відваріть, залиште до повного охолодження, наріжте кубиками. Варену ковбасу почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Солоні огірки теж наріжте кубиками. Для приготування соусу окремо у мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте спеції. У мисці змішайте овочі, ковбасу, яйця, додайте сіль, перець, змастіть соусом. Викладіть у тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Дієтичний Олів'є з авокадо

Олів'є з авокадо

Інгредієнти:

– 200 г замороженого зеленого горошка;

– 1 авокадо;

– 2 шт. картоплі;

– 5 шт. яєць;

– 2 шт. моркви;

– 2 шт. свіжих огірків;

– 4 ст. л сметани 10%;

– 1 ч. л гірчиці;

– петрушка.