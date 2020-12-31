Від класичного до дієтичного: найкращі рецепти Олів'є для новорічного столу
Жоден Новий рік не обходиться без салату Олів'є. Прості рецепти у добірці Smachno News.
Немає універсального рецепту салату, бо усі готують від своїх уподобань. Ми впевнені, що найкращий рецепт у кожный родині – свій. Салат можна зробити з ковбасою, курятиною, дієтичний салат – з авокадо без м'яса та ковбаси. Гарних та веселих вам свят.
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Олів'є з ковбасою
Олів'є з ковбасою
- Ретельно помийте овочі, відваріть, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Яйця відваріть, залиште до повного охолодження, наріжте кубиками.
- Варену ковбасу почистіть від шкірки. Мариновані огірки теж наріжте кубиками. У мисці змішайте овочі, ковбасу, моркву, яйця, додайте сіль, перець, змастіть майонезом. Викладіть у тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Олів'є з ковбасою із запеченими овочами
Олів'є із запеченими овочами
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте овочі, відправте овочі у духовку запікатись до готовності, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Яйця відваріть, залиште до повного охолодження, наріжте кубиками.
- Варену ковбасу почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Солоні огірки теж наріжте кубиками.
- Для приготування соусу окремо у мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте спеції.
- У мисці змішайте овочі, ковбасу, яйця, додайте сіль, перець, змастіть соусом. Викладіть у тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Дієтичний Олів'є з авокадо
Олів'є з авокадо
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте картоплю, моркву, відправте овочі запікатись у духовку до готовності, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Авокадо помийте, почистіть від шкірки, кісточки, наріжте кубиками.
- Яйця відваріть, залиште до повного охолодження, наріжте кубиками.
- Зазделегідь розморозьте горошок, відваріть в окропі, залиште до повного охолодження. Свіжі огірки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- У мисці змішайте усі овочі, авокадо, яйця, додайте сіль, перець, змастіть соусом.
- Для приготування соусу окремо у мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте спеції. Викладіть у тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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