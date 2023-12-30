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Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рецепт салата из пекинской капусты

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками.
  2. Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец.
  3. Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
  4. Заправьте салат и перемешайте.