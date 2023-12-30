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Рецепт салата из пекинской капусты
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками.
- Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец.
- Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
- Заправьте салат и перемешайте.