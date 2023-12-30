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Буде смачно Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт салату з пекінської капусти

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте пекінську капусту, огірок, помідори та варені яйця довільними шматками.
  2. Додайте нарізану тонким пір'ям червону цибулю, кукурудзу й консервований тунець.
  3. Для заправки змішайте йогурт, зернову гірчицю, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець.
  4. Заправте салат і перемішайте.