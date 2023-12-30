Усі потрібні інгредієнти можна з легкістю знайти в найближчому магазині. Окрім цього, на приготування потрібно зовсім мало часу.
Буде смачно Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт салату з пекінської капусти
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте пекінську капусту, огірок, помідори та варені яйця довільними шматками.
- Додайте нарізану тонким пір'ям червону цибулю, кукурудзу й консервований тунець.
- Для заправки змішайте йогурт, зернову гірчицю, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець.
- Заправте салат і перемішайте.