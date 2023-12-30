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Рецепт салату з пекінської капусти

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів пекінської капусти;

– 1 огірок;

– 3 томати;

– половина червоної ріпчастої цибулі;

– 3 столові ложки консервованої кукурудзи;

– 2 яйця;

– 145 грамів тунця у власному соку;

– 3 столові ложки йогурту;

– 2 чайні ложки зернистої гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії Extra Virgin;

– сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

Наріжте пекінську капусту, огірок, помідори та варені яйця довільними шматками. Додайте нарізану тонким пір'ям червону цибулю, кукурудзу й консервований тунець. Для заправки змішайте йогурт, зернову гірчицю, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець. Заправте салат і перемішайте.

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