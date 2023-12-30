Проще не существует: приготовьте праздничный салат из пекинской капусты за 10 минут
30 декабря 2023, 14:41Читати новину українською
Источник:pp.iriska
Вариаций салатов с пекинской капустой множество. В частности, на новогодний стол можно приготовить простое блюдо с консервированным тунцом.
Все нужные ингредиенты можно с легкостью найти в ближайшем магазине. Кроме того, на приготовление нужно совсем мало времени.
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Рецепт салата из пекинской капусты
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 250 граммов пекинской капусты;
– 1 огурец;
– 3 томата;
– половина красного репчатого лука;
– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 2 яйца;
– 145 граммов тунца в собственном соке;
– 3 столовые ложки йогурта;
– 2 чайные ложки зернистой горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла Extra Virgin;
– соль, черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками.
- Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец.
- Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
- Заправьте салат и перемешайте.