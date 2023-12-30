Проще не существует: приготовьте праздничный салат из пекинской капусты за 10 минут

Вариаций салатов с пекинской капустой множество. В частности, на новогодний стол можно приготовить простое блюдо с консервированным тунцом.

Все нужные ингредиенты можно с легкостью найти в ближайшем магазине. Кроме того, на приготовление нужно совсем мало времени.

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Рецепт салата из пекинской капусты

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

– 250 граммов пекинской капусты;– 1 огурец;– 3 томата;– половина красного репчатого лука;– 3 столовые ложки консервированной кукурузы;– 2 яйца;– 145 граммов тунца в собственном соке;– 3 столовые ложки йогурта;– 2 чайные ложки зернистой горчицы;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 1 столовая ложка оливкового масла Extra Virgin;– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры и отварные яйца произвольными кусками. Добавьте нарезанный тонкими перьями красный лук, кукурузу и консервированный тунец. Для заправки смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправьте салат и перемешайте.