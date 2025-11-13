Поки надворі немає снігу – ви легко можете відтворити його у себе на кухні та відчути святкову атмосферу на смак. Повірте, вам захочеться повернутися до цього досвіду знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Цікаво Куди кращий за "Шубу" та "Олівʼє": який салат може стати найкращою стравою вашого свята

Як приготувати салат "Перший сніг"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 варених картоплини;

– 1 варене куряче філе;

– 2 мариновані огірки;

– 6 варених яєць;

– 200 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки гірчиці у зернах;

– 200 грамів майонезу;

– чорний кунжут для прикраси;

маринована цибуля:

– 1 цибулина;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки оцту;

– 150 мілілітрів окропу.

Шедевр без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Спочатку маринуємо цибулю: чистимо, нарізаємо, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо на 20 хвилин. Картоплю натираємо, змащуємо гірчицею та майонезом – це 1 шар. Далі викладаємо нарізану кубиками курку та цибулю, робимо сіточку з майонезу. Варені яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки натираємо шаром, поливаємо майонезом, потім натираємо сир та білки.

Чим можна замінити майонез?

Якщо прагнете зробити салат менш калорійним – використайте для заправки сметану або грецький йогурт. Однак їх треба збагатити смаковими акцентами.

Наприклад, можна додати до них давлений часник або італійські трави, щоб смак салату був насиченим та колоритним, підказує портал Beszamel.

