Вкуснее Цезаря: рецепт салата с ананасами
16 августа 2023, 19:41Читати новину українською
Если опрашивать друзей или родных: "Какой их любимый салат"? Большинство выберет Цезарь. Безусловно, это классика американской кухни, но почему бы не попробовать в своем меню что-нибудь новое, например с ананасами.
Салат – отличный вариант не только для быстрого перекуса, но и неизменное блюдо на праздничном столе. Существует множество рецептов вкусных и сытных салатов, низкокалорийных или диетических.
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24 канал подготовил настоящее сокровище – рецепт салата с ананасами, курицей и зелеными оливками. Его не нужно долго готовить, ведь все ингредиенты уже готовы к употреблению. Нарезаем, смешиваем и готово.
Рецепт салата с ананасами.
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 1 банка консервированных ананасов;
– 250 граммов копченой курицы;
– 1 банка зеленых оливок без косточек;
– 200 граммов маринованных грибов;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез.
Приготовление:
- Нарезаем кубиками твердый сыр, копченую курицу. Оливки и грибы разрезаем половинками или оставляем целыми.
- С консервированных ананасов и кукурузы сливаем всю жидкость. Если ананасы кусочками – отлично, если кольцами – нарезаем их ножом.
- В глубокой салатнице смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.
Подаем к столу и смакуем!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее печенье с сахаром по нашему рецепту.