Вкуснее Цезаря: рецепт салата с ананасами

Если опрашивать друзей или родных: "Какой их любимый салат"? Большинство выберет Цезарь. Безусловно, это классика американской кухни, но почему бы не попробовать в своем меню что-нибудь новое, например с ананасами.

Салат – отличный вариант не только для быстрого перекуса, но и неизменное блюдо на праздничном столе. Существует множество рецептов вкусных и сытных салатов, низкокалорийных или диетических.

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24 канал подготовил настоящее сокровище – рецепт салата с ананасами, курицей и зелеными оливками. Его не нужно долго готовить, ведь все ингредиенты уже готовы к употреблению. Нарезаем, смешиваем и готово.

Рецепт салата с ананасами.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 1 банка консервированных ананасов;– 250 граммов копченой курицы;– 1 банка зеленых оливок без косточек;– 200 граммов маринованных грибов;– 200 граммов твердого сыра;– 1 банка консервированной кукурузы;– майонез.

Приготовление:

Нарезаем кубиками твердый сыр, копченую курицу. Оливки и грибы разрезаем половинками или оставляем целыми.

С консервированных ананасов и кукурузы сливаем всю жидкость. Если ананасы кусочками – отлично, если кольцами – нарезаем их ножом.

В глубокой салатнице смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.

Подаем к столу и смакуем!

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