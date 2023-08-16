Салат – відмінний варіант не тільки для швидкого перекусу, а й незмінна страва на святковому столі. Існує безліч рецептів смачних та ситних салатів, низькокалорійних чи дієтичних.

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24 канал підготував справжній скарб – рецепт салату з ананасами, куркою та зеленими оливками. Його не потрібно довго готувати, адже всі інгредієнти вже готові до вживання. Нарізаємо, змішуємо та готово.

Рецепт салату з ананасами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих ананасів;

– 250 грамів копченої курки;

– 1 банка зелених оливок без кісточок;

– 200 грамів маринованих грибів;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез.

Приготування:

Нарізаємо кубиками твердий сир, копчену курку. Оливки та гриби розрізаємо половинками, або залишаємо цілими.

З консервованих ананасів та кукурудзи зливаємо всю рідину. Якщо ананаси шматочками – чудово, якщо кільцями – нарізаємо їх ножем.

У глибокій салатниці змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом та перемішуємо.

Подаємо до столу та смакуємо!

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