Салат с черносливом и курицей: пальчики оближете

18 января 2023, 09:39
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Источник:

Юлия Симончук

Ищете вкусный рецепт салата с черносливом? Попробуйте сочетать его с курицей, яблоками, сыром и чесноком – это невероятно вкусно!

Салат с курицей, яблоком и черносливом – отличный вариант просто, а главное вкусного салата как к обыденному столу, так и к праздничному.

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Даже если вы не любите чернослив в выпечке или других блюдах, в этом салате он очень уместен и дополняет вкусы других ингредиентов. Чернослив не чувствуется агрессивно, как в других блюдах.

Рецепт салата с черносливом и курицей.

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов куриного филе;
– 1 – 2 яблока;
– 80 граммов твердого сыра;
– 50 граммов вяленого чернослива;
– 30 граммов грецких орехов;
– 3 зубчика чеснока;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:
  • Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.
  • Поверх делаем сеточку из майонеза;
  • Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.

  • Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.
  • Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.
  • Украшаем зеленью, черносливом или орехами.
  • Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак