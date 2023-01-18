Салат с черносливом и курицей: пальчики оближете

Ищете вкусный рецепт салата с черносливом? Попробуйте сочетать его с курицей, яблоками, сыром и чесноком – это невероятно вкусно!

Салат с курицей, яблоком и черносливом – отличный вариант просто, а главное вкусного салата как к обыденному столу, так и к праздничному.

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Даже если вы не любите чернослив в выпечке или других блюдах, в этом салате он очень уместен и дополняет вкусы других ингредиентов. Чернослив не чувствуется агрессивно, как в других блюдах.

Рецепт салата с черносливом и курицей.

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 100 граммов куриного филе;– 1 – 2 яблока;– 80 граммов твердого сыра;– 50 граммов вяленого чернослива;– 30 граммов грецких орехов;– 3 зубчика чеснока;– майонез;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:

Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.

Поверх делаем сеточку из майонеза;

Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.

Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.

Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.

Украшаем зеленью, черносливом или орехами.

Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.

Приятного тебе аппетита!