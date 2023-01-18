Салат с черносливом и курицей: пальчики оближете
18 января 2023, 09:39Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Ищете вкусный рецепт салата с черносливом? Попробуйте сочетать его с курицей, яблоками, сыром и чесноком – это невероятно вкусно!
Салат с курицей, яблоком и черносливом – отличный вариант просто, а главное вкусного салата как к обыденному столу, так и к праздничному.
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Даже если вы не любите чернослив в выпечке или других блюдах, в этом салате он очень уместен и дополняет вкусы других ингредиентов. Чернослив не чувствуется агрессивно, как в других блюдах.
Рецепт салата с черносливом и курицей.
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 100 граммов куриного филе;
– 1 – 2 яблока;
– 80 граммов твердого сыра;
– 50 граммов вяленого чернослива;
– 30 граммов грецких орехов;
– 3 зубчика чеснока;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:
- Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.
- Поверх делаем сеточку из майонеза;
- Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.
- Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.
- Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.
- Украшаем зеленью, черносливом или орехами.
- Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.
Приятного тебе аппетита!