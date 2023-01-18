Салат з куркою, яблуком та чорносливом – відмінний варіант просто, а головне смачного салату як до буденного столу, так ідо святкового.

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Навіть, якщо ви не любите чорнослив у випічці чи інших стравах, у цьому салаті він дуже доречний та доповнює смаки інших інгредієнтів. Чорнослив не відчувається агресивно, як в інших стравах.

Рецепт салату з чорносливом та куркою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів курячого філе;

– 1 – 2 яблука;

– 80 грамів твердого сиру;

– 50 грамів в'яленого чорносливу;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 3 зубчики часнику;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Викладаємо в салатник інгредієнти шарами:

Відварюємо і нарізаємо довільними шматками курку. Вичавлюємо часник та подрібнені горіхи.

Поверх робимо сіточку з майонезу;

Викладаємо очищене і нарізане кубиками яблуко, сітка з майонезу.

Далі подрібнений чорнослив і трохи подрібнених горіхів, знову сітка з майонезу.

Посипаємо натертим на дрібну тертку твердим сиром, можна додати шар майонезу між інгредієнтами.

Прикрашаємо зеленню, чорносливом чи горіхами.

Можна одразу подавати до столу, або залишити настоятися. Салат не потрібно трамбувати, щоб він вийшов ніжним, а не забитим.

Смачного!