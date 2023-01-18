Салат з куркою, яблуком та чорносливом – відмінний варіант просто, а головне смачного салату як до буденного столу, так ідо святкового.

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Навіть, якщо ви не любите чорнослив у випічці чи інших стравах, у цьому салаті він дуже доречний та доповнює смаки інших інгредієнтів. Чорнослив не відчувається агресивно, як в інших стравах.

Рецепт салату з чорносливом та куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Викладаємо в салатник інгредієнти шарами:
  • Відварюємо і нарізаємо довільними шматками курку. Вичавлюємо часник та подрібнені горіхи.
  • Поверх робимо сіточку з майонезу;
  • Викладаємо очищене і нарізане кубиками яблуко, сітка з майонезу.
  • Далі подрібнений чорнослив і трохи подрібнених горіхів, знову сітка з майонезу.
  • Посипаємо натертим на дрібну тертку твердим сиром, можна додати шар майонезу між інгредієнтами.
  • Прикрашаємо зеленню, чорносливом чи горіхами.
  • Можна одразу подавати до столу, або залишити настоятися. Салат не потрібно трамбувати, щоб він вийшов ніжним, а не забитим.

Смачного!