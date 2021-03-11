Думаете, что приготовить на ужин? К вашему вниманию – салат из нежной и сочной курицей и маринованными грибами. Мы уверены такое оригинальное блюдо удивит всех.

Вкусный салат с курицей можно подавать на обед или ужин. Мягкое, сочное мясо легкое в приготовлении. Маринованные грибы и лук придают блюду изысканный и пикантный вкус. Обязательно попробуйте приготовить дома.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 300 граммов маринованных грибов;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 120 граммов масла;

– 1/2 чайной ложки укропа сухого;

– горчица сладкая;

– масло для жарки.