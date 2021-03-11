Салат с грибами и курицей: простой рецепт
Думаете, что приготовить на ужин? К вашему вниманию – салат из нежной и сочной курицей и маринованными грибами. Мы уверены такое оригинальное блюдо удивит всех.
Источник:Наша Ряба
Вкусный салат с курицей можно подавать на обед или ужин. Мягкое, сочное мясо легкое в приготовлении. Маринованные грибы и лук придают блюду изысканный и пикантный вкус. Обязательно попробуйте приготовить дома.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе. Отварите в кастрюле с кипятком, нарежьте ломтиками.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами. В миску выложите лук, добавьте уксус, сахар, оставьте для маринования на 15 минут. Сцедите маринад.
- Помойте, очистите морковь, нарежьте соломкой. Обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- Чеснок очистите, выжмите сок.
- В миску выложите грибы, лук, морковь, отварное мясо, добавьте соль, перец, масло, сок чеснока, перемешайте. По желанию добавьте горчицу, укроп.
- Выложите салат на тарелку. Приятного аппетита!
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