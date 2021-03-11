Думаєте, що приготувати на вечерю? До вашої уваги – салат з ніжною та соковитою курятиною та маринованими грибами. Ми впевнені така оригінальна страва вразить усіх.

Смачний салат з курятиною можна подавати на обід або вечерю. М'яке соковите м'ясо легке у приготуванні. Мариновані гриби та цибуля надають страві вишуканості та пікантного смаку. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 300 грамів маринованих грибів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки оцту;

– 1 зубчик часнику;

– 120 грамів олії;

– 1/2 чайної ложки кропу сухого;

– гірчиця солодка;

– олія для смаження.