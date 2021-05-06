Євген Грибеник запам'ятався неабиякою кулінарною майстерністю, стриманістю та мудрістю. Під час проєкту його колеги з повагою називали його "дядя Женя", адже він завжди був для них не тільки порадником, а й добрим другом.

Рецепт свіжого та легкого салату з полуницею підійде як для святкового, так і для буденного столу.

Паски та ковбаса — це, звичайно, дуже добре і смачно, та пригадаймо, що незабаром літо, до того ж організму треба відпочити від марафону застіль. Пропоную приготувати легкий салат разом зі мною, – прокоментував Євген Грибеник.

Рецепт салату з полуницею

Інгредієнти:

– 50 г полуниці;

– 30 г свіжого шпинату;

– молодий сир на ваш смак (страчатела, адигейський або італійський прімо сале);

– насіння гарбуза;

– насіння соняшника;

– насіння льону;

– редиска;

– перець.

Для соусу:

– соус наршараб;

– бальзамічний оцет.