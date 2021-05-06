Євген Грибеник запам'ятався неабиякою кулінарною майстерністю, стриманістю та мудрістю. Під час проєкту його колеги з повагою називали його "дядя Женя", адже він завжди був для них не тільки порадником, а й добрим другом.

Рецепт свіжого та легкого салату з полуницею підійде як для святкового, так і для буденного столу.

Паски та ковбаса — це, звичайно, дуже добре і смачно, та пригадаймо, що незабаром літо, до того ж організму треба відпочити від марафону застіль. Пропоную приготувати легкий салат разом зі мною, – прокоментував Євген Грибеник.

Рецепт салату з полуницею

  1. Приправте сир перцем на ваш смак.
  2. Редиску наріжте тоненькими кільцями, а полуницю розріжте навпіл.
  3. Викладіть на тарілку свіже листя шпинату, можна також додати трішки руколи. 
  4. Заправте салат соусом та викладіть решту інгредієнтів.
  5. Посипте салат насінням та подавайте до столу. Смачного!