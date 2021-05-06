Євген Грибеник запам'ятався неабиякою кулінарною майстерністю, стриманістю та мудрістю. Під час проєкту його колеги з повагою називали його "дядя Женя", адже він завжди був для них не тільки порадником, а й добрим другом.
Рецепт свіжого та легкого салату з полуницею підійде як для святкового, так і для буденного столу.
Паски та ковбаса — це, звичайно, дуже добре і смачно, та пригадаймо, що незабаром літо, до того ж організму треба відпочити від марафону застіль. Пропоную приготувати легкий салат разом зі мною, – прокоментував Євген Грибеник.
Рецепт салату з полуницею
- Приправте сир перцем на ваш смак.
- Редиску наріжте тоненькими кільцями, а полуницю розріжте навпіл.
- Викладіть на тарілку свіже листя шпинату, можна також додати трішки руколи.
- Заправте салат соусом та викладіть решту інгредієнтів.
- Посипте салат насінням та подавайте до столу. Смачного!