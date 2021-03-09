Если нет много времени на приготовление обеда. Мы подготовили для вас рецепт оригинального салата с курицей, сельдереем, морковью и соусом, который можно сделать легко и быстро. Обязательно попробуйте.

Салат с куриным филе – сытное, низкокалорийное блюдо понравится всем. Нежное диетическое мясо с добавлением моркови, маринованного корня сельдерея и соусом на основе кунжутной пасты придают салату изысканного и пикантного вкуса.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 200 граммов маринованного корня сельдерея;

– 200 граммов морковь по-корейски;

– 100 граммов пекинской капусты;

– кунжут.

Ингредиенты для соуса:

– 80 граммов лука;

– 80 граммов кунжутной пасты;

– 40 граммов соевого соуса;

– 100 граммов подсолнечного масла;

– 20 граммов сахара;

– 40 граммов винного уксуса.