Салат с курицей, сельдереем, морковью и кунжутным соусом: домашний рецепт
Если нет много времени на приготовление обеда. Мы подготовили для вас рецепт оригинального салата с курицей, сельдереем, морковью и соусом, который можно сделать легко и быстро. Обязательно попробуйте.
Источник:Наша Ряба
Салат с куриным филе – сытное, низкокалорийное блюдо понравится всем. Нежное диетическое мясо с добавлением моркови, маринованного корня сельдерея и соусом на основе кунжутной пасты придают салату изысканного и пикантного вкуса.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата в кастрюле с кипятком отварите куриное филе, нарежьте ломтиками.
- Лук очистите от шелухи, измельчить ножом, обжарьте несколько минут на сковороде с маслом.
- Капусту помойте, нарежьте соломкой.
- Для приготовления соуса выложите в чашу блендера лук, кунжутную пасту, соевый соус, добавьте подсолнечное масло, сахар, винный уксус, измельчите до однородной консистенции.
- В миску выложите капусту, куриное филе, корень сельдерея, морковь, добавьте соус, украсьте кунжутом. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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