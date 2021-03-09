Салат з куркою, селерою, морквою та кунжутним соусом: домашній рецепт
Якщо немає багато часу на приготування обіду. Ми підготували для вас рецепт оригінального салату з куркою, селерою, морквою та соусом, який можна зробити легко і швидко. Обов'язково спробуйте.
Джерело:Наша Ряба
Салат з курячим філе – ситна, низькокалорійна страва сподобається усім. Ніжне дієтичне м'ясо з додаванням моркви, маринованого кореня селери та соусом на основі кунжутної пасти надають салату вишуканого та пікантного смаку.
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Рецепт салату
- Для приготування салату у каструлі з окропом відваріть куряче філе, наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією.
- Капусту наріжте соломкою.
- Для приготування соусу викладіть у чашу блендера цибулю, кунжутну пасту, соєвий соус, додайте соняшникову олію, цукор, винний оцет, подрібніть до однорідної консистенції.
- У миску викладіть капусту, куряче філе, корінь селери, моркву, додайте соус, задекоруйте кунжутом. Викладіть на тарілку. Смачного!
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