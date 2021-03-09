Якщо немає багато часу на приготування обіду. Ми підготували для вас рецепт оригінального салату з куркою, селерою, морквою та соусом, який можна зробити легко і швидко. Обов'язково спробуйте.

Салат з курячим філе – ситна, низькокалорійна страва сподобається усім. Ніжне дієтичне м'ясо з додаванням моркви, маринованого кореня селери та соусом на основі кунжутної пасти надають салату вишуканого та пікантного смаку. Читайте також Аранчині з печінкою та базиліком: домашній рецепт Рецепт салату Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 200 грамів маринованого кореня селери;

– 200 грамів морква по-корейськи;

– 100 грамів пекінської капусти;

– кунжут. Інгредієнти для соусу:

– 80 грамів цибулі;

– 80 грамів кунжутної пасти;

– 40 грамів соєвого соусу;

– 100 грамів соняшникової олії;

– 20 грамів цукру;

– 40 грамів винного оцту. Для приготування салату у каструлі з окропом відваріть куряче філе, наріжте скибочками. Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією. Капусту наріжте соломкою. Для приготування соусу викладіть у чашу блендера цибулю, кунжутну пасту, соєвий соус, додайте соняшникову олію, цукор, винний оцет, подрібніть до однорідної консистенції. У миску викладіть капусту, куряче філе, корінь селери, моркву, додайте соус, задекоруйте кунжутом. Викладіть на тарілку. Смачного!