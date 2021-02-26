Аранчини с печенью и базиликом: домашний рецепт
Smachno News подготовили для вас рецепт аранчини с печенью и базиликом, которые вы легко можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Аранчини – популярное блюдо итальянской кухни. Традиционно его готовят с рисом, мясом, моцареллой с добавлением томатного соуса в панировочных сухарях во фритюре или в духовке.
Рисовые шарики с печенью и базиликом можно подавать к столу в будни и праздники. Мы уверены, что это оригинальное блюдо понравится всем.
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Рецепт аранчини с печенью и базиликом
- Для приготовления тщательно помойте рис.
- В кастрюле с кипятком отварите рис.
- Куриную печень помойте, нарежьте кубиками.
- Базилик помойте, измельчите ножом.
- Очистите лук, нарежьте ломтиками. На сковороде обжарьте до золотой корочки, выложите кубики печени, добавьте базилик.
- В миске отварной рис соедините с луком, кубиками куриной печени и базиликом, добавьте соль, перец, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте маленькие шарики.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Отдельно в миске яйцо взбейте в пену. Окуните шарики в яйцо, тертый сыр.
- Противень выстелите пергаментом, выложите шарики. Разогрейте духовку до температуры 220 градусов и отправьте запекаться в течение 10-15 минут до румяной корочки.
- Готовые шарики выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
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