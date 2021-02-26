Smachno News подготовили для вас рецепт аранчини с печенью и базиликом, которые вы легко можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.

Аранчини – популярное блюдо итальянской кухни. Традиционно его готовят с рисом, мясом, моцареллой с добавлением томатного соуса в панировочных сухарях во фритюре или в духовке.

Рисовые шарики с печенью и базиликом можно подавать к столу в будни и праздники. Мы уверены, что это оригинальное блюдо понравится всем.

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Рецепт аранчини с печенью и базиликом

Ингредиенты:

– 100 граммов куриной печени;

– 300 граммов риса (круглый);

– 1 яйцо;

– 2 веточки базилика;

– 100 граммов сыра пармезан;

– 40 граммов лука;

– соль, перец.