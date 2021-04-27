Салат с курицей Парминьяна, тмином и авокадо: домашний рецепт
Если нет времени на приготовление ужина. Мы подготовили для вас вкусный рецепт салата с курицей, который вы можете приготовить за 25 минут.
Источник:Наша Ряба
"Парминьяна" – популярное блюдо итальянской кухни, которая готовится с курицей с добавлением томатного соуса и твердого сыра пармезан. Диетический салат с курицей с авокадо, цукини и томатами понравится всем. Пикантный соус со специями дополнит изысканное блюдо. По желанию можете добавить любимый сыр.
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Рецепт салата
Порции: 3-4
- Цукини, томаты, помойте.
- Очистите авокадо от кожуры, косточки.
- Авокадо, томаты и грилированные на сковороде цукини, нарежьте крупными кубиками.
- Очистите лук, нарежьте соломкой.
- Куриное филе помойте, обжарьте на сковороде с маслом, нарежьте крупными кубиками.
- Листья салата помойте, разделите руками, выложите на тарелку. Сверху выложите овощи, мясо, семена, орехи.
- Для приготовления соуса соедините масло с уксусом, добавьте лимонный сок, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовый салат смажьте соусом, украсьте тмином. Приятного аппетита!
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