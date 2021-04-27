Если нет времени на приготовление ужина. Мы подготовили для вас вкусный рецепт салата с курицей, который вы можете приготовить за 25 минут.

"Парминьяна" – популярное блюдо итальянской кухни, которая готовится с курицей с добавлением томатного соуса и твердого сыра пармезан. Диетический салат с курицей с авокадо, цукини и томатами понравится всем. Пикантный соус со специями дополнит изысканное блюдо. По желанию можете добавить любимый сыр. Читайте также Суп-пюре из баклажанов с курицей: домашний рецепт Рецепт салата Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе (куриные бедра);

– 2 авокадо;

– 150 граммов салата;

– 150 граммов томатов;

– 60 граммов лука;

– 120 граммов цукини;

– 40 граммов семян;

– 40 граммов орехов;

– щепотка тмина;

– масло;

– лимонный сок;

– уксус бальзамический;

– соль,

– перец. Порции: 3-4 Цукини, томаты, помойте. Очистите авокадо от кожуры, косточки. Авокадо, томаты и грилированные на сковороде цукини, нарежьте крупными кубиками. Очистите лук, нарежьте соломкой. Куриное филе помойте, обжарьте на сковороде с маслом, нарежьте крупными кубиками. Листья салата помойте, разделите руками, выложите на тарелку. Сверху выложите овощи, мясо, семена, орехи. Для приготовления соуса соедините масло с уксусом, добавьте лимонный сок, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Готовый салат смажьте соусом, украсьте тмином. Приятного аппетита!