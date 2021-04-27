Якщо немає часу на приготування вечері. Ми підготували для вас смачний рецепт салату з курятиною, який ви можете приготувати за 25 хвилин.

"Парміньяна" – популярна страва італійської кухні, яка готується з курятиною з додаванням томатного соусу та твердого сиру пармезан. Дієтичний салат з курятиною з авокадо, цукіні та томатами сподобається всім. Пікантний соус зі спеціями доповнить вишукану страву. За бажанням можете додати улюблений сир. Читайте також Суп-пюре з баклажанів з курятиною: домашній рецепт Рецепт салату Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе (курячі стегена);

– 2 авокадо;

– 150 грамів салату;

– 150 грамів томатів;

– 60 грамів цибулі;

– 120 грамів цукіні;

– 40 грамів насіння;

– 40 грамів горіхів;

– дрібка кмину;

– олія;

– лимонний сік;

– оцет бальзамічний;

– сіль;

– перець. Порції: 3-4 Цукіні, томати, помийте. Почистіть авокадо від шкірки, кісточки. Авокадо, томати та грильований на пательні цукіні, наріжте великими кубиками. Почистіть цибулю, наріжте соломкою. Куряче філе помийте, обсмажте на пательні з олією, наріжте великими кубиками. Листя салату помийте, розділіть руками, викладіть на тарілку. Зверху викладіть овочі, м'ясо, горіхи, насіння. Для приготування соусу у мисці з'єднайте олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Готовий салат змастіть соусом, задекоруйте кмином. Смачного!