Салат з курятиною Парміньяна, кмином і авокадо: домашній рецепт
Якщо немає часу на приготування вечері. Ми підготували для вас смачний рецепт салату з курятиною, який ви можете приготувати за 25 хвилин.
Джерело:Наша Ряба
"Парміньяна" – популярна страва італійської кухні, яка готується з курятиною з додаванням томатного соусу та твердого сиру пармезан. Дієтичний салат з курятиною з авокадо, цукіні та томатами сподобається всім. Пікантний соус зі спеціями доповнить вишукану страву. За бажанням можете додати улюблений сир.
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Рецепт салату
Порції: 3-4
- Цукіні, томати, помийте.
- Почистіть авокадо від шкірки, кісточки.
- Авокадо, томати та грильований на пательні цукіні, наріжте великими кубиками.
- Почистіть цибулю, наріжте соломкою.
- Куряче філе помийте, обсмажте на пательні з олією, наріжте великими кубиками.
- Листя салату помийте, розділіть руками, викладіть на тарілку. Зверху викладіть овочі, м'ясо, горіхи, насіння.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готовий салат змастіть соусом, задекоруйте кмином. Смачного!
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