Суп-пюре из баклажанов с курицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт супа из баклажанов с курицей, который вы можете приготовить на обед. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Ароматный, питательный суп-пюре из баклажанов с добавлением курицы понравится всей вашей семье. К блюду можно добавить любые овощи, специи. Подавайте горячим с хрустящими гренками.
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Рецепт супа
- Помойте баклажаны, выложите на противень, отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов. Разрежьте пополам, ложкой достаньте мягкую часть.
- Филе тщательно помойте, отварите в кипятке, оставьте для охлаждения, нарежьте ломтиками.
- Лук, чеснок очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом.
- В бульон добавьте мякоть баклажанов, лук, чеснок, сливки, варите в течение 5 минут. Далее – добавьте тертый сыр, перемешайте, измельчите блендером.
- Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, подсушите в духовке.
- В тарелку выложите куриное филе, залейте супом, сверху выложите гренки. Приятного аппетита!
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