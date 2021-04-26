Мы подготовили для вас рецепт супа из баклажанов с курицей, который вы можете приготовить на обед. Запишите себе рецепт.

Ароматный, питательный суп-пюре из баклажанов с добавлением курицы понравится всей вашей семье. К блюду можно добавить любые овощи, специи. Подавайте горячим с хрустящими гренками. Читайте также Суп с куриными фрикадельками: домашний рецепт Рецепт супа Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 4 баклажана;

– 1 луковица;

– 100 миллилитров сливок 30-33%;

– 4 зубчика чеснока;

– 600 миллилитров куриного бульона;

– 2 столовые ложки сыра Пармезан;

– 4 ломтика хлеба;

– 2 чайные ложки оливкового масла;

– растительное масло. Помойте баклажаны, выложите на противень, отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов. Разрежьте пополам, ложкой достаньте мягкую часть. Филе тщательно помойте, отварите в кипятке, оставьте для охлаждения, нарежьте ломтиками. Лук, чеснок очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом. В бульон добавьте мякоть баклажанов, лук, чеснок, сливки, варите в течение 5 минут. Далее – добавьте тертый сыр, перемешайте, измельчите блендером. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, подсушите в духовке. В тарелку выложите куриное филе, залейте супом, сверху выложите гренки. Приятного аппетита!