Быстрый и витаминный салат из твердого сыра, мандарин и авокадо подготовил Евгений Клопотенко. Давай готовить вместе!

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит не только блюда украинской кухни, он любит также полезные витаминные лакомства. Одним из таких он поделился на своей страничке в социальных сетях.

Читайте также Рецепт печенья курабье от участника Мастер Шеф – Владимира Троцкого

Витаминный зимний салат, который вы с легкостью можете приготовить за несколько минут и взять с собой на работу или подкрепиться перед посещением спортзала.

Всего несколько простых и полезных ингредиентов в салате делают его не только витаминным, а еще и вкусным!

Как приготовить салат с мандаринами и авокадо

Ингредиенты:

– мандарины;

– авокадо;

– твердый сыр;

– лимонный сок;

– оливковое масло;

– соль на ваш вкус.