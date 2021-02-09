Витаминный салат с мандаринами и авокадо по рецепту Евгения Клопотенко
Быстрый и витаминный салат из твердого сыра, мандарин и авокадо подготовил Евгений Клопотенко. Давай готовить вместе!
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит не только блюда украинской кухни, он любит также полезные витаминные лакомства. Одним из таких он поделился на своей страничке в социальных сетях.
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Витаминный зимний салат, который вы с легкостью можете приготовить за несколько минут и взять с собой на работу или подкрепиться перед посещением спортзала.
Всего несколько простых и полезных ингредиентов в салате делают его не только витаминным, а еще и вкусным!
Как приготовить салат с мандаринами и авокадо
- Тщательно помойте мандарины теплой водой, почистите от кожуры и разделите на дольки.
- Твердый сыр нарежьте на ломтики, а авокадо разрежьте на две половины и выньте косточку. С помощью ложки достаньте мякоть авокадо и нарежьте ножом на кусочки.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте оливковым маслом, лимонным соком и по желанию посолите. Приятного аппетита!
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