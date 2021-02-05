Рецепт печенья курабье от участника "Мастер Шеф" Владимира Троцкого
Рецепт идеального песочного печенья с вареньем к чаю от Владимира Троцкого.
Источник:Инстаграм Владимира Троцкого
Талантливый кулинар и участник "Мастер Шеф" Владимир Троцкий не перестает удивлять нас вкусными рецептами.
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Печенье курабье – любимое лакомство кулинара, рецептом которого Владимир Троцкий решил поделиться с читателями.
Не знаю, как вас, но меня это печенье сводит с ума – это моя слабость,
– прокомментировал Владимир Троцкий.
Как приготовить песочное печенье курабье дома
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой с помощью блендера. Добавьте к массе белок и снова слегка взбейте смесь.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте к масляной смеси ванильный сахар и в 3-4 этапа всыпьте муку. Чтобы получить красивую песочную структуру теста, замешивать его нужно быстро.
- Готовое тесто выкладывайте в кондитерский мешок с насадкой "Звезда", в центре печенья делайте небольшую ямку и выкладывайте густое варенье.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте печенье с вареньем в течение 10-12 минут. Приятного аппетита!
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