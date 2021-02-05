Рецепт идеального песочного печенья с вареньем к чаю от Владимира Троцкого.

Талантливый кулинар и участник "Мастер Шеф" Владимир Троцкий не перестает удивлять нас вкусными рецептами.

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Печенье курабье – любимое лакомство кулинара, рецептом которого Владимир Троцкий решил поделиться с читателями.

Не знаю, как вас, но меня это печенье сводит с ума – это моя слабость,

– прокомментировал Владимир Троцкий.

Как приготовить песочное печенье курабье дома

Ингредиенты:

– 150 г сливочного масла;

– 60 г сахарной пудры;

– 1 яичный белок;

– 16 г ванильного сахара;

– 240 г муки;

– 1,5 ст. л варенья.