Швидкий та вітамінний салат з твердого сиру, мандарин та авокадо підготував Євген Клопотенко. Гайда готувати разом!

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко готує не тільки страви української кухні, він полюбляє також корисні вітамінні смаколики. Одним з таких він поділився на своїй сторінці в соціальних мережах.

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Вітамінний зимовий салат, котрий ви з легкістю можете приготувати за кілька хвилин та взяти з собою на роботу або підкріпитись перед відвідуванням спортзалу.

Всього декілька простих та корисних інгредієнтів у салаті роблять його не тільки вітамінним, а ще й смачним!

Як приготувати салат з мандаринами та авокадо

Інгредієнти:

– мандарини;

– авокадо;

– твердий сир;

– лимонний сік;

– оливкова олія;

– сіль на ваш смак.