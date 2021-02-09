Вітамінний салат з мандаринами та авокадо за рецептом Євгена Клопотенка
Швидкий та вітамінний салат з твердого сиру, мандарин та авокадо підготував Євген Клопотенко. Гайда готувати разом!
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко готує не тільки страви української кухні, він полюбляє також корисні вітамінні смаколики. Одним з таких він поділився на своїй сторінці в соціальних мережах.
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Вітамінний зимовий салат, котрий ви з легкістю можете приготувати за кілька хвилин та взяти з собою на роботу або підкріпитись перед відвідуванням спортзалу.
Всього декілька простих та корисних інгредієнтів у салаті роблять його не тільки вітамінним, а ще й смачним!
Як приготувати салат з мандаринами та авокадо
- Ретельно помийте мандарини теплою водою, почистіть від шкірки та розділіть на часточки.
- Твердий сир наріжте на скибочки, а авокадо розріжте на дві половини та вийміть кісточку. За допомогою ложки дістаньте м'якоть авокадо та наріжте ножем на шматочки.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте оливковою олією, лимонним соком та за бажанням посоліть. Смачного!
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