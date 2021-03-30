Мы подготовили для вас простой рецепт салата с тунцом и свежих овощей, который можно приготовить на ужин. Запишите себе рецепт.

Тунец, обычно консервированный, часто используют для салатов, потому что он питательный и вкусный. Такой салат с овощами и рыбой, будет уместным в будни и праздники. Читайте также Весенний салат из свежих овощей: простой рецепт Рецепт салата Ингредиенты:

– 2-3 томата;

– 1 луковица;

– листья салата;

– 1/2 авокадо;

– подсолнечное масло;

– соль,

– перец. Для приготовления салата тщательно помойте овощи. Томаты нарежьте ломтиками. Авокадо помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Листья салата тщательно помойте. Лук очистите, нарежьте полукольцами. В миску выложите листья салата, томаты, лук, авокадо, добавьте соль, перец, перемешайте, добавьте масло. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!