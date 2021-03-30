Салат с тунцом и овощами: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт салата с тунцом и свежих овощей, который можно приготовить на ужин. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Тунец, обычно консервированный, часто используют для салатов, потому что он питательный и вкусный. Такой салат с овощами и рыбой, будет уместным в будни и праздники.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте овощи.
- Томаты нарежьте ломтиками.
- Авокадо помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Листья салата тщательно помойте.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами.
- В миску выложите листья салата, томаты, лук, авокадо, добавьте соль, перец, перемешайте, добавьте масло.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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