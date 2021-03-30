Ми підготували для вас простий рецепт салату з тунцем і свіжих овочів, який можна приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.

Тунець, зазвичай консервований, часто використовують для салатів, бо він поживний та смачний. Такий салат з овочами та рибою, буде доречним у будні й свята. Читайте також Весняний салат зі свіжих овочів: простий рецепт Рецепт салату Інгредієнти:

– 2-3 томати;

– 1 цибуля;

– листя салату;

– 1/2 авокадо;

– соняшникова олія;

– сіль;

– перець. Для приготування салату ретельно помийте овочі. Томати наріжте скибочками. Авокадо помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Листя салату ретельно помийте. Цибулю почистіть, наріжте напівкільцями. У миску викладіть листя салату, томати, цибулю, авокадо, додайте сіль, перець, перемішайте, додайте олію. Викладіть на тарілку. Смачного!