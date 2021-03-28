Мы подготовили для вас простой рецепт салата из свежих овощей, который дополнит постное меню. Запишите себе рецепт.

Вкусный и полезный салат из овощей: томатами, огурцом, листьями салата и сладким перцем – прекрасно дополнит любое блюдо. По желанию можете добавить другие овощи, масло или постный майонез.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 2-3 томата;

– 1 сладкий перец;

– 1 огурец;

– листья салата;

– рукола;

– майонез (или постный);

– соль;

– перец.