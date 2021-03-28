Весенний салат из свежих овощей: простой рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт салата из свежих овощей, который дополнит постное меню. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Вкусный и полезный салат из овощей: томатами, огурцом, листьями салата и сладким перцем – прекрасно дополнит любое блюдо. По желанию можете добавить другие овощи, масло или постный майонез.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте овощи. Томаты нарежьте ломтиками, огурец – кольцами.
- Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте полукольцами.
- Руколу, листья салата тщательно помойте.
- В миску выложите листья салата, томаты, перец, огурец, руколу, добавьте соль, перец, перемешайте, заправьте майонезом.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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