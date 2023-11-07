Он предлагает подавать его на ломтиках душистого бородинского хлеба. "Шуба" станет еще вкуснее с двумя разными домашними майонезами – свекольным и с укропом. Оба соуса позже можно использовать и для других блюд.

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Рецепт салата "Селедка под шубой" на новый лад

Время: 40 минут

Порций: 4

Основные ингредиенты для салата:

– 200 граммов филе сельди;

– 200 граммов хлеба "Бородинский";

– 1 вареный или печеный картофель;

– 1 вареная или печеная свекла;

– 5 граммов зеленого лука;

– 5-граммовая веточка базилика. Ингредиенты для майонеза со свеклы:

– 1 куриное яйцо, желток;

– 150 миллилитров масла;

– 30 миллилитров сока со свеклы;

– 5 граммов соли;

– 5 граммов сахарной пудры;

– 20 миллилитров лимонного сока. Ингредиенты для майонеза с укропом:

– 300 граммов укропа;

– 100 миллилитров масла;

– 7 граммов горчицы;

– 1 большое куриное яйцо, желток;

– 5 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов соли;

– 5 миллилитров рисового уксуса. Ингредиенты для маринованного лука:

– 1 красный лук;

– 5 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов соли;

– рисовый уксус.



Шубу можно подать на хлебе / Фото Валерии Велигуры

Приготовление:

Базилик и нарезанный зеленый лук следует положить в воду, чтобы они оставались свежими, пока не придет их очередь. Зелень потребуется для декора уже готового блюда.

Для первого вида майонеза отрежьте у 300-граммового пучка укропа стебли. Закиньте верхушки в блендер вместе со 100 миллилитрами масла. Перебейте все на больших оборотах, после чего прогрейте до 90 градусов.

Быстро взбейте охлажденное укропное масло с 7 граммами горчицы и яичным желтком. Добавьте 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и 5 миллилитров рисового уксуса. Снова взбейте.

Для майонеза со свеклы взбейте желток со 150 миллилитрами подсолнечного масла до состояния эмульсии. Добавьте 30 миллилитров сока из свеклы. Можно использовать вареную или сырую – не важно. После этого добавьте 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и 20 миллилитров сока лимона. Перемешайте.

Сельдь почистите от костей и темной пленки. Нарежьте филе на тонкие полосочки. Очистите отварные или запеченные картофель и свеклу.

Лук почистите и нарежьте полукольцами. Добавьте к нему 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и рисовый уксус, перемешайте. Дайте луку постоять в маринаде 2 минуты.

Нарежьте хлеб на ломтики и прогрейте на сухой сковороде. После этого выложите на хлеб красивыми каплями майонез из свеклы. На него натрите на мелкой терке свеклу.

Добавьте укропный майонез, после чего натрите картофель. На картофель выложите маринованный лук, а на него – нарезанное филе сельди.

Блюдо можно украсить листьями базилика и зеленым луком.

Приятного аппетита!

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