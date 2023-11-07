Він пропонує подавати його на скибочках запашного бородинського хліба. "Шуба" стане ще смачнішою з двома різними домашніми майонезами – буряковим та з кропом. Обидва соуси пізніше можна використовувати й для інших страв.
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Рецепт салату "Оселедець під шубою" на новий лад
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Шубу можна подати на хлібі / Фото Валерії Велігури
Приготування:
- Базилік та нарізану зелену цибулю варто покласти у воду, щоб вони залишалися свіжими, поки не прийде їхня черга. Зелень буде потрібна для декору вже готової страви.
- Для першого виду майонезу відріжте у 300-грамового пучка кропу стеблини. Закиньте верхівки у блендер разом зі 100 мілілітрами олії. Перебийте все на великих обертах, після чого прогрійте до 90 градусів.
- Швидко збийте охолоджену кропову олію з 7 грамами гірчиці та яєчним жовтком. Додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 5 мілілітрів рисового оцту. Знову збийте.
- Для бурякового майонезу збийте жовток зі 150 мілілітрами олії до стану емульсії. Додайте 30 мілілітрів соку з буряка. Можна використовувати варений чи сирий – неважливо. Після цього додайте 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та 20 мілілітрів соку лимона. Перемішайте.
- Оселедець почистьте від кісток та темної плівки. Наріжте філе на тонкі смужечки. Почистьте відварені чи запечені картоплю та буряк.
- Цибулю також почистьте та наріжте півкільцями. Додайте до неї 5 грамів цукрової пудри, 5 грамів солі та рисовий оцет, перемішайте. Дайте цибулі постояти в маринаді 2 хвилини.
- Наріжте хліб на скибочки та прогрійте їх на сухій пательні. Після цього викладіть на хліб красивими краплями майонез із буряка. На нього натріть на дрібній тертці буряк.
- Додайте кроповий майонез, після чого натріть на нього картоплю. На картоплю викладіть мариновану цибулю, а на неї – нарізане філе оселедця.
- Страву можна прикрасити листям базиліку та зеленою цибулею.
Смачного!