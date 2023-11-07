Эта "Шуба" удивит каждого: оригинальный рецепт известного салата от "адского" шефа
Источник:Shuba
Даже классические блюда могут поразить, если немного выйти за рамки. Шеф-повар и ведущий телешоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился своим невероятным рецептом салата "Селедка под шубой".
Он предлагает подавать его на ломтиках душистого бородинского хлеба. "Шуба" станет еще вкуснее с двумя разными домашними майонезами – свекольным и с укропом. Оба соуса позже можно использовать и для других блюд.
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Рецепт салата "Селедка под шубой" на новый лад
Время: 40 минут
Порций: 4
Основные ингредиенты для салата:
– 200 граммов филе сельди;
– 200 граммов хлеба "Бородинский";
– 1 вареный или печеный картофель;
– 1 вареная или печеная свекла;
– 5 граммов зеленого лука;
– 5-граммовая веточка базилика.
Ингредиенты для майонеза со свеклы:
– 1 куриное яйцо, желток;
– 150 миллилитров масла;
– 30 миллилитров сока со свеклы;
– 5 граммов соли;
– 5 граммов сахарной пудры;
– 20 миллилитров лимонного сока.
Ингредиенты для майонеза с укропом:
– 300 граммов укропа;
– 100 миллилитров масла;
– 7 граммов горчицы;
– 1 большое куриное яйцо, желток;
– 5 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов соли;
– 5 миллилитров рисового уксуса.
Ингредиенты для маринованного лука:
– 1 красный лук;
– 5 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов соли;
– рисовый уксус.
Шубу можно подать на хлебе / Фото Валерии Велигуры
Приготовление:
- Базилик и нарезанный зеленый лук следует положить в воду, чтобы они оставались свежими, пока не придет их очередь. Зелень потребуется для декора уже готового блюда.
- Для первого вида майонеза отрежьте у 300-граммового пучка укропа стебли. Закиньте верхушки в блендер вместе со 100 миллилитрами масла. Перебейте все на больших оборотах, после чего прогрейте до 90 градусов.
- Быстро взбейте охлажденное укропное масло с 7 граммами горчицы и яичным желтком. Добавьте 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и 5 миллилитров рисового уксуса. Снова взбейте.
- Для майонеза со свеклы взбейте желток со 150 миллилитрами подсолнечного масла до состояния эмульсии. Добавьте 30 миллилитров сока из свеклы. Можно использовать вареную или сырую – не важно. После этого добавьте 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и 20 миллилитров сока лимона. Перемешайте.
- Сельдь почистите от костей и темной пленки. Нарежьте филе на тонкие полосочки. Очистите отварные или запеченные картофель и свеклу.
- Лук почистите и нарежьте полукольцами. Добавьте к нему 5 граммов сахарной пудры, 5 граммов соли и рисовый уксус, перемешайте. Дайте луку постоять в маринаде 2 минуты.
- Нарежьте хлеб на ломтики и прогрейте на сухой сковороде. После этого выложите на хлеб красивыми каплями майонез из свеклы. На него натрите на мелкой терке свеклу.
- Добавьте укропный майонез, после чего натрите картофель. На картофель выложите маринованный лук, а на него – нарезанное филе сельди.
- Блюдо можно украсить листьями базилика и зеленым луком.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь еще приготовить аппетитную капусту "Пелюстка", которая может украсить и ваш обычный, и праздничный стол.