Лимонно-оливковая заправка сделает этот салат просто неотразимым. Его можно подавать как к тяжелым насыщенным блюдам, чтобы немного разбавить спектр вкуса, так и самостоятельно.

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Салат из свеклы и феты – пошаговый рецепт

Время : 15 минут + 1,5 часа на запекание свеклы

: 15 минут + 1,5 часа на запекание свеклы Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 средние свеклы;

– 250 граммов феты;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка сока лимона;

– половина чайной ложки орегано.



Свекла – полезный и вкусный овощ / Фото Unsplash

Приготовление:

Вымойте 2 свеклы, заверните их в фольгу и выпекайте полтора часа при температуре 180 градусов. Почистите свеклу. Нарежьте ее вместе с фетой кубиком. Выложите свеклу в миску, а сверху уложите фету. Полейте салат 3 столовыми ложками оливкового масла, 1 столовой ложкой лимонного сока и посыпьте орегано.

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