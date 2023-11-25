Лимонно-оливкова заправка зробить цей салат просто неперевершеним. Його можна подавати як до важких насичених страв, щоб трішки розбавити спектр смаку, так і самостійно.

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Салат з буряка та фети – покроковий рецепт

  • Час: 15 хвилин + 1,5 години на запікання буряка
  • Порцій: 2


Буряк – корисний та смачний овоч / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Вимийте 2 буряки, загорніть їх у фольгу та випікайте півтори години за температури 180 градусів.
  2. Почистьте буряк. Наріжте його разом із фетою кубиком.
  3. Викладіть буряк у миску, а зверху покладіть фету.
  4. Полийте салат 3 столовими ложками оливкової олії, 1 столовою ложкою лимонного соку та притрусіть орегано.