Лимонно-оливкова заправка зробить цей салат просто неперевершеним. Його можна подавати як до важких насичених страв, щоб трішки розбавити спектр смаку, так і самостійно.

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Салат з буряка та фети – покроковий рецепт

Час : 15 хвилин + 1,5 години на запікання буряка

: 15 хвилин + 1,5 години на запікання буряка Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 середні буряки;

– 250 грамів фети;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка соку лимона;

– половина чайної ложки орегано.



Буряк – корисний та смачний овоч / Фото Unsplash

Приготування:

Вимийте 2 буряки, загорніть їх у фольгу та випікайте півтори години за температури 180 градусів. Почистьте буряк. Наріжте його разом із фетою кубиком. Викладіть буряк у миску, а зверху покладіть фету. Полийте салат 3 столовими ложками оливкової олії, 1 столовою ложкою лимонного соку та притрусіть орегано.

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